Mais de 329 mil menores de idade já foram vacinados contra a covid-19 em Portugal com pelo menos uma dose, segundo o relatório da vacinação enviado semanalmente pela DGS.

Segundo este relatório, 329.446 pessoas entre os 0 e os 17 anos estão vacinadas com uma dose, correspondendo a 19% desta faixa etária. Mais de 5 mil crianças e adolescentes destas idades têm a vacinação completa.

No total, o relatório da DGS confirma que 72% da população portuguesa já tem a vacinação completa e indica que 80% tem pelo menos uma dose, número já desatualizado, uma vez que Gouveia e Melo afirmou esta quarta-feira que se trata de 81,6%.

Na faixa etária dos 18 aos 24 anos, 571.163 pessoas têm pelo menos uma dose, o que corresponde a 73%. Mais de 306 mil jovens desta faixa etária têm a vacinação completa, sendo então 39%.

Entre os 25 e os 49 anos, 87% das pessoas têm pelo menos uma dose e 74% têm a vacinação completa.

Nas faixas etárias acima dos 50 anos, as percentagens estão todas acima dos 90%.

Em termos de regiões, Lisboa e Vale do Tejo e os Açores são as mais atrasadas, com 66% da população com a vacinação completa.