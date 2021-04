O Portal do Auto-Agendamento para Vacinação contra a covid-19 começa a funcionar esta sexta-feira, confirmou a TVI24 junto do Ministério da Saúde.

As pessoas com mais de 65 anos - "faixa etária que começará agora a ser vacinada independentemente de qualquer doença" - vão poder dirigir-se a esta plataforma e escolher a data e o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados.

Assim que escolher o local de vacinação, vai-lhe ser apresentada a primeira data disponível, podendo aceitá-la ou escolher uma outra que lhe seja mais conveniente.

No caso de não haver nenhuma data disponível, pode optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma outra data num outro local.

Caso tenha corrido tudo bem, ou seja, caso tenha conseguido agendar o dia e o local, vai depois receber um SMS pelo número 2424 "com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido".

O envio da SMS referida está dependente de o utente não ter sido ainda convocado para vacinação ou não ter contraído COVID-19 (enquanto estes pressupostos se mantiverem)", esclarece o Ministério em comunicado.

Depois, no dia agendado, é só deslocar-se até ao local de vacinação escolhido, na hora indicada.

Recorde-se que este formulário destina-se apenas à primeira inoculação da vacina contra a covid-19.