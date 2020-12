Foi anunciado, nesta quinta-feira, o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal e que coloca no topo dos grupos prioritários as pessoas com mais de 50 anos doentes de risco e os profissionais de saúde.

O anúncio foi feito esta tarde pelo coordenado da task force do plano de vacinação, já depois de, na véspera, a ministra da Saúde ter revelado que está prevista uma compra de 22 milhões de doses das vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento.