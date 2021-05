A efetividade das vacinas contra a covid-19 em Portugal está a ser monitorizada através de seis estudos coordenados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, anunciou esta segunda-feira o presidente do INSA, Fernando de Almeida.

Estamos a fazer mais seis estudos de efetividade para acompanhamento do comportamento das vacinas. Vai abrir uma porta de esperança em relação àquilo que todos desejamos com a vacinação, mas queremos saber e monitorizar todos os aspetos ligados à vacinação e estão, por isso, a decorrer seis estudos, inclusivamente nos profissionais de saúde do INSA”, disse Fernando de Almeida na apresentação do relatório da 2.ª fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19.