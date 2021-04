O PSD entregou esta terça-feira um projeto de resolução que pede ao Governo prioridade à vacinação de pessoas com défice cognitivo, paralisia cerebral, transtornos do espetro do autismo e doenças neuromusculares, com incapacidade igual ou superior a 60%.

No texto que hoje deu entrada na Assembleia da República, o PSD refere que, “seguindo estritamente o critério da idade e os subcritérios até ao momento definidos pela Direção-Geral de Saúde e a Comissão Técnica de Vacinação”, todas as pessoas como deficiência não institucionalizadas entre os 18 e os 49 anos “serão vacinadas na última fase”.

Os sociais-democratas admitem que “seria irrealista” recomendar a vacinação de todas as pessoas com deficiência, até porque “determinadas deficiências não cognitivas, apesar de limitativas da autonomia, não afetam o discernimento, nem a capacidade do cumprimento das medidas de segurança ou a deteção de sintomas, não consistindo, assim, um risco acrescido para a saúde dos doentes e para os seus cuidadores”.

Assim, os sociais-democratas dizem limitar o universo a vacinar a cerca de 85 mil pessoas neste âmbito, recomendando ao Governo que “inclua como subgrupo prioritário na 2ª fase de vacinação as pessoas com deficiência associada a deficit cognitivo, paralisia cerebral, transtornos do espetro do autismo e doenças neuromusculares, com grau de dependência a incapacidade comprovada igual ou superior a 60%, não institucionalizadas, e com idade igual ou superior a 18 anos”.

