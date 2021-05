As pessoas com 55 anos ou mais já podem dirigir-se ao Portal do Auto-Agendamento para Vacinação contra a covid-19 e marca a data da sua vacina.

Até agora esta possibilidade estava apenas aberta para as pessoas acima dos 65 anos. Agora, quem tem 55 anos ou mais e ainda não foi vacinado já pode fazer o autoagendamento da vacina contra a covid-19 no site da Direção-Geral da Saúde.

Assim que escolher o local de vacinação, vai-lhe ser apresentada a primeira data disponível, podendo aceitá-la ou escolher uma outra que lhe seja mais conveniente.

No caso de não haver nenhuma data disponível, pode optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma outra data num outro local.

Caso tenha corrido tudo bem, ou seja, caso tenha conseguido agendar o dia e o local, vai depois receber um SMS pelo número 2424 "com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido".

Depois, no dia agendado, é só deslocar-se até ao local de vacinação escolhido, na hora indicada.

Recorde-se que este formulário destina-se apenas à primeira inoculação da vacina contra a covid-19.