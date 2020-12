A ministra da Saúde, Marta Temido, recusou hoje estabelecer um prazo a obtenção de imunidade de grupo da população portuguesa contra a covid-19, ao considerar que poderia enviar “mensagens incorretas” no combate à pandemia.

Se algum membro do Ministério da Saúde disser que é garantido que a vamos atingir em maio, junho ou julho não é com base em factos porque não temos informações para isso. Temos de ser muito sérios. Não quero passar mensagens incorretas”, afirmou Marta Temido durante uma audição conjunta da comissão da Saúde com a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.