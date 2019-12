Um homem de 60 anos morreu hoje na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, em Vagos, afirmou fonte dos bombeiros voluntários locais.

O acidente ocorreu na estrada nacional 109, na localidade de Quintã, na União de Freguesias de Vagos e Santo António, por volta das 18:40.

O condutor do motociclo morreu no local, na sequência do embate, não se registando quaisquer feridos entre os ocupantes da viatura ligeira.

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Vagos, a GNR, o INEM e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.