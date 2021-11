A Câmara Municipal do Seixal encerrou esta terça-feira diversos bares e cafés ilegais no bairro de Vale de Chícharos, “devido às inúmeras queixas dos moradores e notificações de autos da PSP sobre queixas de ruído”, anunciou a autarquia.

Os bares e cafés ilegais que hoje foram encerrados estão situados nas imediações dos edifícios inacabados do bairro de Vale de Chícharos (conhecido por bairro da Jamaica), onde residem dezenas de famílias (74 famílias no início deste ano).

Em resposta a perguntas da agência Lusa, a Câmara Municipal do Seixal informou que a operação realizada esta terça-feira, e que teve o apoio de um forte dispositivo policial, teve como grande preocupação, “além das questões de saúde pública, a garantia das condições de segurança no bairro e nas zonas envolventes, assim como o direito ao descanso dos moradores”.

A Câmara do Seixal, no distrito de Setúbal, tem em curso um processo de realojamento dos moradores do bairro de Vale de Chícharos, que já permitiu o realojamento de 187 pessoas, distribuídas por 64 habitações em várias zonas do concelho, na primeira fase do processo, concluída em 20 de dezembro de 2018.

Em fevereiro de 2020, a autarquia informou que a segunda fase do processo de realojamento, que chegou a estar prevista para dezembro de 2019, se encontrava atrasada devido à especulação imobiliária.

A agência Lusa questionou a Câmara do Seixal sobre o número de famílias que permanecem no bairro a aguardar por realojamento, e sobre a data prevista para o mesmo, mas ainda não obteve resposta.