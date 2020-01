Um homem, de cerca de 50 anos, foi encontrado esta terça-feira morto numa estrada do concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, desconhecendo-se, para já, as causas da morte, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Em declarações à Lusa, o coordenador da PJ de Leiria, Fernando Jordão, referiu que o homem foi encontrado já sem vida, por um cidadão, numa estrada da localidade de Vale de Maceira.

Trata-se de um homem, com cerca de 50 anos, que vivia ali na zona. Não encontramos quaisquer indícios de crime, nem qualquer sinal de violência, mas teremos de aguardar o resultado da autópsia”, explicou Fernando Jordão.

Por seu turno, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à Lusa que recebeu um alerta, pelas 14:00, referente a um homem que estaria em paragem cardiorrespiratória.

Segundo a mesma fonte, no local estiveram, além das autoridades policiais, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha e elementos das corporações de bombeiros das Caldas da Rainha e de São Martinho do Porto.