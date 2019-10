A pastelaria de Vanda Lopes foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, em Odivelas. Assim que a dona soube da ocorrência, as primeiras suspeitas recaíram sobre o filho, que estava desaparecido. Francisco tem 16 anos e assaltou a pastelaria da mãe com mais dois suspeitos.

A dona do estabelecimento confirmou as suas suspeitas através das câmaras de videovigilância, tendo sido capaz de identificar a namorada do filho entre os assaltantes.

Vanda Lopes participou o assalto e denunciou o roubo de três mil euros. Além do dinheiro, os suspeitos levaram também algumas garrafas de bebidas alcoólicas, além de terem partido a máquina de tabaco.

O desaparecimento do jovem tinha sido participado às autoridades no dia 10 de outubro.

O rapaz estava sinalizado pela comissão de proteção de jovens e recentemente foi julgado por um tribunal de menores por ter sido apanhado com uma faca de cozinha na escola.