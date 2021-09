Foram identificados em Portugal os primeiros casos da variante Mu, uma mutação da covid-19 originalmente detetada na Colômbia no início do ano.

A TVI sabe que os primeiros casos de infeção foram identificados, mas ainda não existem dados suficientes para avaliar a dimensão e o real efeito.

Esta variante está a receber especial atenção de médicos e especialistas, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) já revelou estar a monitorizar a evolução da situação.

Mu, conhecida cientificamente como B.1.621, foi classificada como uma "variante de interesse", disse a OMS no seu boletim semanal sobre a pandemia.

A OMS afirma que a variante apresenta mutações que indicam risco de resistência às vacinas mas sublinhou que serão necessários mais investigações para entender melhor esta variante.

A variante Mu tem uma constelação de mutações que indicam propriedades potenciais de resistência imunológica", lê-se no boletim.

As diferentes variantes da covid-19 estão a ser batizadas com letras do alfabeto grego, o que o explica o nome atribuído à Mu.