A variante britânica da covid-19 continua a ser mais prevalente em Portugal, segundo o último relatório do Insituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). A mutação B.1.1.7 é responsável por 91,2% dos casos identificados em Portugal no último período analisado, sendo que está presente em 100% dos casos confirmados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A variante identificada em Manaus parece ser aquela que centra mais atenções atualmente, estando já confirmados 101 casos, 16 deles novos em relação ao último relatório.

Entre março e maio esta mutação teve um aumento da prevalência de 0,4% para 4,3%, ganhando relevância no território nacional.

Dos 101 casos, 22,8% foi considerado importado e 16,8% apresentava uma ligação epidemiológica com um caso confirmado da mesma variante. Contudo, a ausência de história de viagem ou contacto com casos confirmados com esta variante para a maioria dos casos suporta a existência de transmissão comunitária ativa desta variante", explica o relatório.