A antiga colónia agrícola de Vascões, que Salazar mandou moldar na paisagem rural de Chã de Lamas nos anos 50, é um exemplar do modernismo português que Paredes de Coura quer guardar como um museu vivo. A última de sete colónias agrícolas que mudaram a paisagem rural de Portugal, data do final da década de 50. A ex-colónia, a mais de oito quilómetros do centro da vila de Paredes de Coura, situa-se em pleno núcleo megalítico de Chã de Lamas, constituído por duas mamoas. Ganhou vida em 1957, com a chegada dos colonos, para tornar os baldios improdutivos em terrenos agrícolas, fixando gente em zonas despovoadas. Construíram-se 15 casas geminadas, uma escola primária e a casa do professor, tinha água canalizada, sistemas de combate a fogos e de rega dos campos. No casario ainda permanecem 50 pessoas, sobretudo idosos. Em 2018, a colónia foi apresentada em vários países da Europa como ‘case study' no âmbito do MODSCAPES (Modernist Reinventions of the Rural Landscape).