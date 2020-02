Um jovem de 17 anos que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira na freguesia de Vau, concelho de Óbidos, foi encontrado esta quinta-feira por volta das 18:20.

De acordo com uma publicação no Facebook do Corpo de Bombeiros de Óbidos, o rapaz chama-se João Pedro Inácio Gonçalves e quando foi visto pela última vez tinha vestido umas calças e um casaco pretos.

O último contacto registado do jovem foi na zona do Vau, detectado pela antena de receção de sinal do seu telemóvel", lê-se na publicação.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, o jovem apanhou às 17:50 de quarta-feira o autocarro em Columbeira que o transportaria até Bombarral onde residia, no entanto, o jovem ainda não regressou a casa.

Era aluno do 10º. ano na Escola Josefa de Óbidos e era conhecido por ser extremamente reservado e, por isso mesmo, não tinha muito amigos. Ainda assim, segundo os Bombeiros de Óbidos, estes nunca receberam nenhuma queixa de bullying ou de espisódios de violência no recinto escolar.

Nos últimos tempos, João Pedro estava a ser acompanhado por uma psiquiatra, mas até ao momento não tinha qualquer diagnóstico.

Foram realizadas operações de busca pelos Bombeiros e GNR de Óbidos nas regiões de Amoreira e Vau, estando agora ao encargo da GNR de Bombarral.