Uma carrinha ardeu na 2ª Circular, esta sexta-feira à tarde, em frente ao edifício da NOS, no Campo Grande, confirmou fonte da Divisão de Trânsito à TVI24.

O incidente está a provocar alguma lentidão no trânsito entre a Rotunda Relógio/Campo Grande e também no sentido inverso.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, que esteve no local, o fogo já foi extinto.

Não se sabe se o incidente provocou feridos.