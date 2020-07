Casal que vendeu os quatro filhos bebés foi, esta quarta-feira, condenado pelo Tribunal de São João Novo, no Porto.

A mãe, de 42 anos, foi condenada a nove anos de prisão efetiva, enquanto o pai, de 46, foi condenado a cinco anos e oito meses.

Segundo a acusação, divulgada em fevereiro pela Procuradoria do Porto, os dois arguidos levaram o plano à prática entre 2011 e 2017, tendo lucrado mais de 100 mil euros.

Ao anunciar a detenção do casal, em 20 de dezembro de 2018, o diretor Polícia Judiciária do Norte, Norberto Martins, indicou que as quatro crianças, com idades entre 1 e 7 anos, foram vendidas a cidadãos europeus, entre os quais se encontravam portugueses.

A mulher, de nacionalidade brasileira e com profissão de pasteleira, vivia no Porto. O companheiro, com quem a mulher manteria uma relação há cerca de dez anos, é de nacionalidade portuguesa, construtor civil e residia em Vila do Conde.