Portugal corre o risco de perder o financiamento comunitário para o Programa Nacional do Fundo para o Asilo, Migração e Integração (FAMI). O alerta é do Tribunal de Contas (TC), que em auditoria à execução dos fundos destinados ao FAMI constatou que em julho de 2018 tinham sido gastos 11,6 milhões de euros, apenas "25% dos compromissos assumidos até à data, que se situavam em 45,8 milhões de euros", informa o TC em comunicado.

O FAMI, programa estruturado com quatro objetivos principais - Asilo, Integração e Migração Legal, Regresso e Solidariedade - passou posteriormente a dedicar-se também ao apoio dos chamados "casos especiais", os refugiados, requerentes de proteção internacional.

Segundo o Tribunal de Contas, no relatório da auditoria, foi precisamente nesta componente dedicada aos refugiados, criada "na sequência do aumento do número sem precedentes de pessoas a entrar irregularmente na Europa e da necessidade de restabelecer a gestão ordenada das fronteiras na rota do Mediterrâneo a partir de 2015/2016", em que foi investida grande parte das verbas executadas, 10,5 milhões de euros.

Os níveis baixos de execução do FAMI levaram a Comissão Europeia a considerar em março de 2018 um eventual 'decommitment' em 2018, o que representaria uma perda de cerca de 16,7 milhões de euros para Portugal. No final de 2018, uma derrogação da Comissão Europeia veio permitir diferir a utilização de verbas não despendidas nos mecanismos de recolocação, realocando-as a outros objetivos específicos. No entanto, tendo em conta o nível reduzido de execução registado até à data, mantém-se latente o risco de perda de verbas", escreve o TC.

A análise do Tribunal de Contas mostra ainda que as verbas alocadas à gestão da migração planeada de acordo com estratégias definidas a nível nacional são muito reduzidas, o que mostra "riscos significativos quanto à obtenção de resultados neste objetivo" e prejudica a resposta de Portugal ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, relativo às políticas de migração planeadas e no combate à discriminação de minorias étnicas.

O mesmo relatório assinala que não foram concretizadas iniciativas para menores não acompanhados e que o Alto Comissariado para as Migrações contribuiu para o atraso da execução de 3,3 milhões de euros, por pretender ser "beneficiário dos apoios que geria", e que a Secretaria de Estado do Ministério da Administração Interna não observou "o princípio da segregação de funções" por intervir na aprovação e acompanhamento de projetos de assistência técnica de que é beneficiária, "o que potencia conflitos de interesse".

Segundo o Tribunal de Contas, os erros financeiros e "desconformidades" na execução das verbas do programa relacionaram-se sobretudo com "duplicações de registos de requerentes internacionais na submissão de pedidos de reembolso ou falta de comprovação de elementos essenciais para a aceitação de requerentes em território nacional", mas também com a aceitação de pagamentos em numerário, não utilização de contas bancárias para pagar despesas e também incoerência nos critérios de análise para aceitar despesas de pessoal em funções administrativas e financeiras.