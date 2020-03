Os designers de moda Luís Buchinho, Nuno Gama, Luís Carvalho, Ricardo Preto, Kolovrat, Gonçalo Peixoto, João Magalhães e a estreante Buzina, apresentam este sábado coleções na 54.ª edição da ModaLisboa, que inclui várias atividades abertas ao público.

A 54.ª edição da ModaLisboa, durante a qual são apresentadas as coleções para o próximo outono/inverno, prossegue este sábado nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE), no Campo de Santa Clara, onde decorre a Feira da Ladra.

Este sábado, cabe a João Magalhães inaugurar a ‘passerelle’, por onde passarão também as coleções de Buzina, uma estreante na ModaLisboa, Luís Buchinho, que regressa à iniciativa lisboeta no âmbito de uma parceria com o Portugal Fashion, do Porto, Ricardo Preto, Luís Carvalho, Kolovrat, Gonçalo Peixoto e Nuno Gama.

Embora os desfiles sejam apenas acessíveis por convite, há uma série de outras atividades abertas ao público.

Pela primeira vez, a ModaLisboa apresenta um alinhamento artístico, que inclui atuações de Duarte Melo (18:30), do quinteto de metais da Banda Sinfónica do Exército (19:30) e de Aurora Pinho Leite (22:00).

Nesta edição, regressam as exposições da Workstation, a ‘pop-up store’ (loja temporária) Wonder Room, que funcionará entre as 13:00 e as 22:00 deste sábado, e o Check Point, um espaço de encontro da indústria, que inclui oficinas e debates, que exigem inscrição prévia.

E porque a sustentabilidade na indústria da moda é uma preocupação cada vez maior, nesta edição haverá um ‘lounge’ onde quatro projetos - Catalyst, Fashion Revolution, Planetiers e WWF – “falam da inovação tecnológica da indústria, das pessoas que fazem as roupas, de como o futuro pode ser verde, de como a água é o bem de luxo mais precioso”.

Além disso, há nas antigas OGFE três contentores, personalizados por artistas - Rita Ravasco, Gonçalo Mar e RAF -, espalhados pelo recinto, “onde qualquer pessoa poderá depositar roupa, calçado e têxtil lar que já não queira, mas que outros tanto podem querer”.

A 54.ª edição da ModaLisboa decorre até domingo.