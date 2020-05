A polémica em torno das comemorações do 1º de Maio, em tempo de estado de emergência e num dia em que estava proibida a circulação entre concelhos, foi grande. As celebrações do Dia do Trabalhador, em Lisboa, juntou centenas de pessoas na Alameda.

Os organizadores asseguram que o evento foi articulado com as normas impostas pela Direção-Geral de Saúde. Ainda assim, as redes sociais mostraram várias publicações de internautas indignados pela exceção aplicada aos membros da CGTP, que organizou o evento.

Mas há também imagens publicadas no Facebook que mostram como foi a viagem, pelo menos dentro de um dos autocarros que se deslocaram até Lisboa. É possível ver as pessoas com máscara e a imposição de um distanciamento social mínimo.

O ex-deputado do PCP, Miguel Tiago, publicou também na sua página do Facebook uma fotografia em que aparece máscara. Atrás dele, é possível ver pelo menos três pessoas também de máscara.