O caso das viagens oferecidas ao Euro2016, que ficou conhecido como 'Galpgate' e que levou a demissões no Governo, pode não chegar sequer a julgamento.

O tribunal propôs a suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de multas que, no caso da Galp, chega aos 50 mil euros, e que cumprida faz com que o caso não siga para julgamento.

Algo que é permitido tendo em conta o tipo de crime em causa - recebimento indevido de vantagem, pela reduzida moldura penal.

No despacho a que a TVI teve acesso, entendeu o tribunal que estavam cumpridos os requisitos para propor a suspensão provisória do processo.

Carlos Costa Pina, ex-secretário de Estado que passou a administrador da Galp, terá de pagar 8 mil euros, enquanto os também ex-secretários de Estado Jorge Costa Oliveira e Fernando Rocha Andrade terão de pagar entre 3.500 e 4.800 euros.