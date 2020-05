Se o desafio é desconfinar e, ao mesmo tempo, ajudar a economia portuguesa a recuperar, nomeadamente, numa das suas vertentes mais fortes, o turismo, então o slogan #euficoemportugal nunca fez tanto sentido. Ainda para mais, quando vem de 46 bloggers que se destacam pela ousadia de não ficarem por cá e correrem mundo.

A iniciativa #euficoemportugal é da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) e só aguarda a segurança necessária para se fazer à estrada portuguesa.

Mal seja possível viajar em segurança, os bloggers de viagem da ABVP vão partir à (re)descoberta de Portugal numa ação concertada denominada #euficoemportugal que visa contribuir para a recuperação do turismo em todo o território nacional”, diz em comunicado

São 46 bloggers associados que se vão espalhar pela várias regiões de Portugal, abrangendo os 18 distritos do Continente e ainda as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Querem evitar as capitais de distrito e centrarem-se na divulgação das belezas de vilas, aldeias, ilhas e parques naturais de Portugal. De uma forma concertada, cada blogger escolheu uma região distinta do país para visitar (ou revisitar) e propõe-se "produzir conteúdos inéditos sobre o melhor dessa região - incluindo atrações históricas, culturais, naturais, arquitetónicas ou gastronómicas."

“É o nosso humilde contributo para o relançamento do turismo em Portugal, especialmente nos chamados territórios de baixa densidade, onde a atividade de pequenos proprietários de unidades de turismo rural e restaurantes, por exemplo, tem grande impacto nas economias locais”, explica Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante.

São expectáveis "milhares de stories, centenas de posts nas redes sociais e pelo menos uma centena de artigos inéditos sobre Portugal a publicar nestes blogues de viagens que atingem milhões de leitores (potenciais turistas), maioritariamente portugueses", segundo a ABVP.

A ação no terreno decorrerá “logo que seja possível viajar”, explica João Leitão, morador em Ouarzazate e autor do blogue João Leitão Viagens, que viajará de Marrocos para Portugal para integrar a missão, assim as autoridades marroquinas e portuguesas “voltem a permitir voos comerciais entre os dois países”.

“Mais do que nunca, este é o momento de olhar para Portugal, um país super-entusiasmante e com grande diversidade de atrativos para quem ama explorar, ‘respira’ a viajar. Ao fazê-lo, sentimos que estamos a contribuir para a recuperação da economia, sabendo da importância do turismo no PIB”, resume Rui Barbosa Batista, vice-presidente da ABVP e autor do blogue Bornfreee.

Além dos conteúdos online, os bloggers querem aproveitar a estada para prepararem um livro de crónicas de viagens dedicado inteiramente a Portugal, a lançar no próximo ano.