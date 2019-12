Para quem já se cansou da pulseira do resort tudo incluído e está à procura de experiências mais autênticas, temos novidades. Pedimos ao viajante Filipe Morato Gomes, autor do blog Alma de Viajante e um dos fundadores da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, que nos ajudasse a selecionar cinco destinos "fora da caixa" para 2020, países considerados exóticos para os costumes portugueses mas que têm muito para oferecer aos visitantes e que, provavelmente, vai encontrar fotografados em muitos feeds de Instagram dos mais aventureiros.

Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

"É um destino que surpreende", garante Filipe Morato Gomes. "Acabei de regressar da Arábia Saudita e, política à parte, posso garantir que é um destino que surpreende pela hospitalidade do seu povo. Das históricas aldeias de adobe em torno de Riade às ilhas Farasan, em todos os lugares fui acarinhado e me senti extremamente bem recebido. O turismo não muçulmano é uma coisa nova, com a recente abertura dos vistos turísticos a cidadãos de meia centena de países - Portugal incluído -, pelo que é de visitar o quanto antes". Para conhecer, o viajante destaca "aldeias como Rijal Almaa e Ushaiger, espaços naturais como o chamado Edge of the World, a histórica cidade de Jeddah e o incrível legado do povo nabateu na região de Al Ula, no norte do país".

Paquistão

Lahore, Paquistão

"Porque é seguro e dizem ter dos povos mais hospitaleiros do planeta, tem crescido em mim a vontade de conhecer o norte do Paquistão. Principalmente desde que, há tempos, li que 'aqueles que falam da hospitalidade iraniana ou sudanesa é porque nunca foram ao Paquistão'", diz Filipe Morato Gomes. No seu "radar de viajante" tem cidades como Lahore, Islamabad e até Peshawar, o Vale de Hunza e toda a zona montanhosa em redor de Gilgit e a Karakoram Highway, que liga Islamabad a Kashgar, já em território chinês. Em relação aos perigos, assinala: "Boa parte do Paquistão há muito que deixou de ter níveis de insegurança preocupantes, pelo que o momento é mesmo agora. Não por acaso, cada vez mais ouço viajantes portugueses interessados no país".

Geórgia

Tbilisi, Geórgia

"A Geórgia é outro país sobre o qual tenho um grande fascínio. Muito por “culpa” de locais como a boémia Tbilisi (uma cidade incrível) ou a aldeia de Ushguli, as cidades escavadas de Vardzia e Uplistsikhe, o mosteiro de Davit Gareja e toda a magnífica Cordilheira do Cáucaso", diz Morato Gomes. "Pela minha parte, visitei a Geórgia em 2019 e, apesar de ser porventura o país menos alternativo desta lista de sugestões, ainda está longe da massificação de outros destinos europeus".



Sudão

Cartum, Sudão

"Abrigo de extraordinárias pirâmides e por enquanto quase sem turistas, nos últimos anos o Sudão tem aparecido no radar de alguns viajantes portugueses mais afoitos", diz o viajante. "E é mesmo um destino fascinante. É lá que melhor se pode testemunhar a cultura da Núbia, região do vale do Nilo que é partilhada pelo Egito e pelo Sudão e "onde se desenvolveu uma das mais antigas civilizações do continente africano", explica. "No fundo, visitar o Sudão é uma espécie de viagem no tempo, ao encontro do que dizem ser outro dos povos mais hospitaleiros do mundo. Eu ainda não tive oportunidade de visitar, mas é um país que quero muito conhecer".

Malawi

Lago Malawi

"Muitas vezes descrito como um dos mais fascinantes destinos em África, o Malawi é também um dos países onde é menos complicado viajar de forma independente no continente africano", diz Filipe Morato Gomes. "Tudo gira em torno do Lago Malawi – Nkhata Bay, as ilhas Likoma e Chizumulu, entre outras -, mas há também o Monte Mulanje, o Parque Nacional de Liwonde e o planalto de Zomba; a cidade histórica de Dedza e até a capital Lilongwe. É outro dos destinos africanos sobre o qual tenho sentido um interesse crescente dos viajantes portugueses", admite o blogger de viagens.