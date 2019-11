O Tripadvisor, um dos sites de viagens mais conhecidos, colocou Lisboa em 18.º lugar na lista dos melhores destinos do mundo.

Os turistas enaltecem a comida, o tempo, a arquitetura e a hospitalidade da capital portuguesa.

No topo da lista surge, no primeiro lugar, Londres, seguido de Paris. Roma assume o terceiro lugar no ranking.

O site sugere ainda vários locais para visitar em Lisboa, como o Cemitério dos Prazeres, passando pelo Museu Nacional do Azulejo.

Além de Lisboa, também a região autónoma da Madeira foi considerada uma das melhores ilhas para visitar.