As companhias aéreas Lufthansa e Eurowings indicaram que triplicaram nos últimos sete dias as reservas de voos para destinos de férias na Grécia, Itália, Portugal e Espanha, em comparação com as semanas anteriores.

A Lufthansa informou hoje em comunicado, citado pela agência Efe, que a "procura de destinos de férias aumentou significativamente" à medida que mais pessoas são vacinadas contra a covid-19 em vários países.

Em algumas rotas para Espanha, como Palma de Maiorca, Ibiza ou Barcelona as reservas são mais elevadas do que em 2019.

"Os voos para as ilhas Baleares e para as ilhas gregas são particularmente solicitados", por isso, a Eurowings, a companhia de baixo custo do grupo Lufthansa, acrescentou mais de 500 voos adicionais para Palma de Maiorca, Ibiza ou para a Grécia, segundo a companhia.

Os voos de longo curso para Male (Maldivas), Cancun (México) e Punta Cana (República Dominicana) também registaram "um forte aumento na procura durante semanas".

Nas últimas duas semanas, aumentou igualmente a procura de voos para os Estados Unidos no verão.