Uma colisão entre dois veículos ligeiros fez cinco feridos na manhã desta quinta-feira, em Évora. Ao que a TVI24 conseguiu apurar, três das vítimas estão em estado grave.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 380, no sentido Évora-Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo.

Os feridos graves estão presos numa viatura, e as autoridades estão a proceder aos trabalhos de desencarceramento.

O alerta foi dado às 11:00 e no local estão 16 operacionais apoiados por sete viaturas.