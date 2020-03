Um bebé, com ano e meio, caiu hoje de uma varanda, a uma altura de cerca de três metros, na freguesia da Meadela, em Viana do Castelo, tendo sofrido ferimento ligeiros, disse hoje fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o menino foi transportado ao hospital de Viana do Castelo por uma ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.

O acidente terá ocorrido na varanda da habitação, na rua da Giesteira, na Meadela, cerca das 11:36.

Ao local comparecerem duas viaturas da PSP que tomaram conta da ocorrência. De acordo com o segundo comandante, Raul Curva, o caso será reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de Viana do Castelo.