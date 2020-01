Um agente da PSP de Viana do Castelo sofreu, esta quarta-feira, ferimentos ligeiros e teve de receber tratamento hospitalar, na sequência de uma perseguição a um condutor que continua em fuga, operação que danificou uma viatura policial.

Em declarações à agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, explicou que a perseguição policial "teve início cerca das 15:30, após um alerta de que uma viatura estaria a circular, em contramão, na Avenida da Papanata, no centro da cidade de Viana do Castelo, constituindo um perigo para os restantes condutores e peões".

O condutor da viatura, ainda em fuga, "não obedeceu à ordem de paragem e, após ser advertido várias vezes, na Estrada Nacional (EN) 302, na Meadela, embateu numa viatura policial e noutras três viaturas que se encontravam estacionadas".

O agente policial sofreu ferimentos ligeiros, mas, por precaução foi transportado ao hospital para receber tratamento médico. O carro policial sofreu danos significativos", adiantou.

Segundo Raul Curva, o condutor da viatura que desobedeceu às autoridades continuou a marcha e fugiu do local, sendo que "a PSP continua a realizar diligências no sentido de responsabilizar o infrator".