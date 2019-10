Um homem ficou este sábado ferido devido a um acidente com o trator que conduzia pelas 09:15, em Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e dos bombeiros.

De acordo com os Bombeiros de Ponte de Lima, que estiveram no local, na origem do acidente esteve o “capotamento” do trator onde seguia um homem de 35 anos, que ficou ferido e foi transportado ao hospital de Viana do Castelo, estando ainda por apurar a gravidade do seu estado de saúde.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse à Lusa que um acidente com um trator provocou um ferido em Ponte de Lima e que o mesmo foi assistido por 14 homens, incluindo a equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No local estiveram ainda duas viaturas e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida dos bombeiros de Ponte de Lima e a GNR.