Dois operários morreram esta sexta-feira de madrugada esmagados debaixo de um contentor carregado de areia, na zona industrial de Campos, Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando de Viana do Castelo da GNR disse que as vítimas são um português, de 38 anos, e um imigrante do Bangladesh, de 39 anos.

A Autoridade para as Condições de Trabalho deverá agora apurar as circunstâncias e as responsabilidades do sucedido.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, que recebeu o alerta para a ocorrência às 05:39, indicou que para o local foram destacados 10 operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas, a viatura de suporte avançado de vida de Valença, a viatura médica de emergência de Viana do Castelo e psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica.