Um homem fez refém a sogra e o cunhado na sequência de uma desavença, nesta quinta-feira, em Outeiro, Viana do Castelo, apurou a TVI junto de fonte da GNR.

O suspeito, com cerca de 50 anos, barricou-se na habitação com os familiares, tendo sido a mulher a alertar as autoridades para o sucedido e para o facto de que o marido estaria armado, uma vez que é caçador e possui armas e munições.

A GNR enviou para o local uma equipa tática e negociadores, que conseguiram entrar na habitação e deter o homem, que se mostrou colaborante.

Uma equipa do INEM também esteve no local para prestar assistência às vítimas, uma mulher com cerca de 80 anos e um homem de 40.

Segundo apurou, ainda, a TVI, tratar-se-á de um incidente em contexto de violência doméstica.

Decorrem, neste momento, buscas para averiguar se há mais armas na habitação.