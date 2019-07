O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou a providência cautelar interposta pelos últimos moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, para travar o despejo, que decorre desde 24 de junho, confirmou o advogado Vellozo Ferreira à TVI.

A providência cautelar deu entrada no tribunal no dia 24, feriado de São João em Braga, e foi aceite nesta segunda-feira, travando, assim, os despejos.

De acordo com o advogado, a decisão obriga, também, à reposição da água, da luz e do gás, que tinham sido cortados. Os moradores podem, igualmente, a partir de agora, entrar e sair livremente do prédio.

Esta providência cautelar que foi decidida a favor dos moradores o que lhes assegura é aquilo que eles reclamavam há uma semana e que lhes estava negado, no nosso entender ilegalmente, que era o acesso a bens essenciais, o acesso a poderem livremente entrar e sair das suas habitações, a terem as visitas que entendessem, a terem acesso a medicamentos, etc., ou seja, tudo o que é normal que um cidadão num estado de Direto tenha", destacou o advogado Francisco Vellozo Ferreira, em declarações à TVI.

O advogado afirmou ainda à TVI que o início da demolição do prédio, anunciado pela VianaPolis na sexta-feira, não passou de um "fait divers".

Julgo que a demolição nunca tinha relamente começado. Não passou de um momento de fait divers para criar pressão sobre os moradores porque efetivamente não havia nenhuma demolição em curso", vincou.

Situado em pleno centro da cidade, o edifício Jardim, de 13 andares, mais conhecido como prédio Coutinho, tem demolição prevista desde 2000 no âmbito do programa Polis, para ali ser construído o novo mercado municipal.

A ação de despejo dos últimos moradores estava prevista cumprir-se às 9:00 de 24 de junho, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de abril, que declarou improcedente a providência cautelar movida pelos moradores em março de 2018.

No entanto, a batalha judicial iniciada pelos moradores vem impedindo a concretização do projeto, iniciado quando José Sócrates era ministro do Ambiente.

Os últimos nove moradores recusam-se a sair e mantêm-se no prédio.

A VianaPolis cortou durante a semana passada a eletricidade, o gás e a água do prédio, bem como proibiu a entrada de alimentos.