Um homem foi detido em Viana do Castelo por suspeita de ter incendiado dois espigueiros, num quadro de vingança e de violência doméstica sobre a mulher de quem se encontrava separado, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, O Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ explica que o homem, de 55 anos de idade, é "o presumível autor de um incêndio ocorrido durante a noite de 8 para 9 de abril passado, numa freguesia do concelho de Viana do Castelo, que consumiu por completo dois espigueiros, avaliados em cerca de 15 mil euros, que se encontravam no logradouro de uma habitação".

"O detido, trabalhador agrícola e residente na freguesia onde ocorreu o incêndio, atuou num quadro de vingança e de violência doméstica, sendo a principal vítima a sua esposa, de 54 anos de idade, de quem se encontrava separado", especifica aquela força policial.

A investigação realizada pela PJ "permitiu a recolha de elementos de prova, que conduziram à detenção fora de flagrante delito do indivíduo, o qual vai agora ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação".