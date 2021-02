O novo coordenador da 'task force' do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, vai ser entrevistado esta terça-feira no 'Jornal das 8' e na TVI24.

Numa altura em que o país se contronta com os dias mais difíceis da crise pandémica, o maior desafio é a vacinação da população o mais depressa possível, fazendo-se cumprir o Plano Nacional de Vacinação após a saída do seu antecessor Francisco Ramos.

O novo coordenador da `task force´ dedicou mais de quatro décadas da sua vida à Marinha, um “submarinista” que assume agora uma nova missão: vacinar cerca de 7,5 milhões de portugueses contra a covid-19.

O vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, adjunto para o Planeamento do Estado-Maior-General das Forças Armadas, tem estado desde o início da pandemia a preparar e a planear as ações conjuntas das Forças Armadas no terreno, nos lares de idosos, nas escolas e em apoio às autoridades de saúde.