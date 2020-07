Isabel dos Santos nega que tenha usado a posição acionista na Unitel para transferir fundos para contas pessoais ou da Vidatel Lda em Portugal.

Em comunicado, a empresária angolana sublinha, "face às notícias veiculadas em alguns órgãos de comunicação social sobre transferências da Unitel para a Vidatel Ltd e para contas pessoais de Isabel dos Santos", que é "completamente falso que tenham sido efetuadas transferências não justificadas ou não documentalmente registadas da Unitel para a Vidatel Ltd ou para contas pessoais".

No mesmo comunicado, Isabel dos Santos acrescenta que "não há nem nunca houve transferências injustificadas da Unitel para a Vidatel Ltd" e que "as únicas transferências efetuadas pela Unitel são transferências relativas a dividendos autorizados pela Assembleia Geral da Unitel e a salários, conforme estipulado em contratos de trabalho e de mandato. Ou seja, tratam-se de transferências devidas, legais e legítimas."

A empresária sublinha ainda, na mesma nota, que "a Unitel SA tem dívidas para com a Vidatel Ltd cuja existência se deve a razões unicamente imputáveis à Unitel SA e nunca à accionista Vidatel ou à Sra. Eng.ª Isabel dos Santos" e que, "em específico, indevidamente a Unitel SA não procedeu, em 2016, à devolução do empréstimo que obteve junto da Vidatel Ltd. Esta dívida está devidamente registada nas contas auditadas da Unitel, certificadas por auditor externo, e reconhecidas e aprovadas pela Assembleia Geral dos acionistas durante vários anos", refere o comunicado de Isabel dos Santos.