A Polícia de Segurança Pública inspirou-se numa música de Toy para alertar para a importância da segurança rodoviária, nomeadamente para que os condutores não consuma álcool quando andam na estrada.

"Prometemos que protegemos melhor as nossas estradas "Toda a Noite" com a tua colaboração ao seres um condutor 100% Cool", escreve a PSP na sua página no Facebook.

As autoridades agradecem, ainda, a Toy, "pela cedência dos direitos musicais em nome da Segurança Rodoviária".

Nas imagens, três agentes dentro de um carro dão voz ao apelo.

O vídeo já foi partilhado centenas de vezes.

Conheça a versão original: