Um grupo filmou um jovem negro enquanto o agredia, atirando-lhe com a cabeça contra o parachoques traseiro de um carro e o obrigava a inalar o fumo do tubo de escape. O vídeo está a circular nas redes sociais e já se tornou viral.

As imagens foram partilhadas por várias figuras públicas, incluindo o humorista Rui Unas, que, na conta do Instagram, tem 10 mil likes e mais de meio milhar de comentários.

No vídeo é percetível parte da matrícula do automóvel. São também percetíveis as vozes de várias pessoas, percebendo-se claramente que estaria mais do que uma a filmar.

Não se sabe quando ou onde foram captadas as imagens. Presume-se que o vídeo será recente, porque, em tom jocoso, o jovem é chamado de Marega, naquilo que se entende ser uma alusão ao caso do jogador do FC Porto durante o fim de semana.

A TVI contactou a PSP, que indicou que as imagens estão a ser investigadas, apesar de não ter sido apresentada qualquer queixa sobre o assunto.