Equipas do GIPS e da GNR resgataram um homem esta sexta-feira preso num carro submerso na Régua, em Vila Real.

Ao que a TVI conseguiu apurar, as autoridades usaram uma mangueira para suportar o homem, que estava visivelmente desorientado e que foi transportado para o hospital.

O caudal do rio Douro galgou a avenida do Douro, no Peso da Régua, e os comerciantes da principal artéria da cidade, a João Franco, foram avisados para retirar os seus bens.

Comparando imagens capturadas antes e depois da subida de cerca de 11 metros do rio, é possível perceber a dimensão das cheias.

A Marinha subiu para vermelho o nível de alerta de cheias na região do Douro porque as barragens portuguesas e espanholas chegaram ao limite da capacidade de retenção e foi necessário fazer descargas de água.