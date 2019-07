As pessoas com deficiências auditivas podem, a partir desta segunda-feira, chamar o 112 em casos de emergência sem terem de recorrer à ajuda de terceiros.

O sistema de videochamada para os serviços de emergência entra agora em funcionamento.

Nesta primeira fase, a possibilidade só vai estar disponível para os telemóveis Android, mas mais tarde vai ser alargada aos iPhones, de acordo com o jornal Público.

Através da aplicação, que se pode descarregar no site do 112, os utilizadores são atendidos em videochamada por um intérprete de língua gestual, que vai transmitindo a situação verbalmente a um assistente do CODU, que aciona os meios.

Prometida há dois anos pelo Governo, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência reconhece o atraso.