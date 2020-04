A pandemia COVID-19 está a ter vários efeitos nas mais diferentes áreas, mas há uma em particular que tem sido pouco explorada: a saúde mental. O isolamento social e a incerteza face ao que aí vem pode provocar ansiedade, stress acumulado, insónias, ou agravar esgotamentos e depressões já existentes.

Por isso mesmo, a Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, lançou esta sexta-feira o programa acalma.online, que tem ao serviço mais de 30 psicólogos voluntários, prontos a dar consultas totalmente gratuitas à distância de um clique.

A organização garante que o projeto foi criado “de boca-a-boca”, em apenas oito dias, e que os profissionais foram aderindo com grande recetividade.

Conheço várias pessoas no meu círculo de amigos que fazem sessões de psicoterapia e outras que começaram agora a fazê-lo porque se queixam de insónias ou ataques de pânico. Pensei em criar uma plataforma única para oferecer um serviço de apoio psicológico de forma gratuita, falei com várias start-ups e conseguimos criar o projeto. Aliás, a própria curva da marca é a curva da pandemia. Também nós queremos a ajudar a aplaná-la” , adiantou à TVI Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto.

O processo é simples. Basta aceder à plataforma acalma.online, registar-se, agendar uma data e escolher o psicólogo que desejar. As sessões têm a duração de 30 a 45 minutos, mas podem ser prolongadas se o profissional assim o entender.

O objetivo é dar as ferramentas necessárias para que, em pouco tempo, as pessoas aprendam a autocontrolar-se, não só agora, como também a longo prazo. Por isso, Inês não descarta a hipótese de este projeto continuar mesmo quando a pandemia chegar ao fim.

Inês Sequeira garante que os consultórios tradicionais vão ser sempre importantes e vão continuar a existir, mas que este modelo é um bom complemento e uma forma de superar o estigma que ainda existe na sociedade portuguesa face à saúde mental:

Nenhum de nós está livre de ficar com uma saúde mental mais frágil. A sociedade portuguesa lida muito mal com o erro, com a falha e não percebe que isso faz parte da vida e do crescimento. Se houver o apoio necessário para dar a volta e resolvê-lo, a pessoa torna-se mais capaz para combater as adversidades. Talvez o online ajude, porque ninguém nos vê, estamos em casa, não há a pressão social, nem a vergonha de nos deslocarmos a um consultório”, concluiu.