O pirata informático Rui Pinto já reagiu à notícia da detenção de Luís Filipe Vieira. No twitter, o hacker colocou um "certo" ao lado do dirigente do Benfica.

Luís Filipe Vieira ✔️ https://t.co/MyK1ggXcyE — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) July 7, 2021

Este tweet foi feito em resposta a outro comentário do autor. Nesse, datado de final de junho, o hacker escrevia que, "na sequência da detenção de Berardo, outros grandes devedores como Luís Filipe Vieira, Moniz da Maia, Gama Leão, Nuno Vasconcellos, entre outros, aperceberam-se de que poderão ser os próximos. Que seja feita justiça"

Luís Filipe Vieira foi detido esta quarta-feira na sequência de um caso que investiga suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais. O milionário José António dos Santos e o empresário Bruno Macedo, conhecido como o "rei dos frangos", também foi detido na sequência do mesmo processo.

O presidente do Benfica encontra-se na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Moscavide, e vai ser presente ao juiz Carlos Alexandre esta quinta-feira, passando assim esta noite na prisão.