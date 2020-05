Acabou por ficar soterrada, tendo havido necessidade de recorrer a uma máquina para remover as pedras e resgatar o cadáver.

O desmoronamento de um muro esta quarta-feira registado em Cantelães, Vieira do Minho, atingiu mortalmente uma mulher de 70 anos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

