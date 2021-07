O Tribunal de Braga condenou a cinco anos e dois meses de prisão um homem que agrediu outros dois homens com um canivete e uma barra de ferro em Vieira do Minho, na sequência de uma altercação num estabelecimento de diversão noturna.

Por acórdão de 15 de julho, a que a Lusa hoje teve acesso, o tribunal condenou o arguido, de 23 anos, por dois crimes de homicídio, na forma tentada.

O arguido terá ainda de pagar 6.000 de indemnização a cada uma das vítimas e de quase 750 euros ao Hospital de Braga, pela assistência às mesmas.

O caso remonta à madrugada de 06 de agosto de 2020, após uma discussão registada no interior de um estabelecimento de diversão noturna.

A altercação e o confronto prosseguiram no exterior do estabelecimento, tendo o arguido usado primeiro um canivete e depois uma barra de ferro para agredir as vítimas.

Uma das vítimas foi atingida por vários golpes de canivete no crânio, face, costas e num braço.

Outra foi agredida com uma pancada na cabeça com uma barra de ferro.

Para o tribunal, o arguido agiu com a intenção de matar, mas “o conflito que existiu não é fundamento para se matar alguém, nem enquadra como minimamente aceitável tal comportamento”.

O tribunal sublinha ainda que os factos ocorreram “num quadro emocional em que todos estavam alterados” e num dia em que o arguido tinha consumido estupefaciente e bebidas alcoólicas.

O acórdão destaca ainda que o arguido, no julgamento, não manifestou arrependimento.

No processo, as vítimas também eram também arguidas, por alegadas ofensas à integridade física, mas foram absolvidas.