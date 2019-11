Um vigilante de segurança privada, a prestar serviço nas instalações da Segurança Social, nas Caldas da Rainha, foi fisicamente agredido, esta sexta-feira, por um homem ainda não identificado, informou a PSP.

De acordo com a PSP, as agressões ocorreram às 09:45, não tendo o agressor “usado qualquer arma”, mas tendo, “através da força física”, causado ferimentos ligeiros no segurança que “se dirigiu pelos seus meios ao hospital local, não carecendo de internamento”.

As causas da agressão não são conhecidas mas, de acordo com as declarações da vítima e de funcionários do serviço à PSP, o suspeito “tratar-se-á da mesma pessoa que, há uns anos, terá agredido, uma funcionária da Segurança Social”.

A PSP está a investigar as circunstâncias e os motivos da agressão, que vai ser comunicada ao Ministério Público, informou o comando de Leiria.