Um homem de 47 anos foi detido na passada sexta-feira, 20 de setembro, depois de sequestrar duas pessoas num stand de automóveis em Vila das Aves.

Em comunicado, a GNR informa que o suspeito tinha uma arma de fogo e entrou no stand "para cobrar uma alegada dívida relacionada com negócios do ramo automóvel. Com recurso a uma arma de fogo, o suspeito ameaçou de morte duas pessoas que se encontravam no interior do referido stand, privando-as de abandonar o local até que a dívida fosse paga".

Segundo a mesma nota, "após serem realizadas algumas diligências, os militares acederam ao local em segurança, efetuando a detenção do suspeito e a apreensão da arma de fogo".

O homem foi presente ao tribunal de Matosinhos e ficou em prisão preventiva acusado do crime de rapto, tendo a investigação ficado a cargo da Polícia Judiciária.