Aconteceu no passado domingo à tarde: um casal envolveu-se em agressões no parque de estacionamento de um supermercado em Budens, Vila do Bispo. A GNR foi chamada a intervir e os militares tomaram conta da ocorrência, tendo chegado ao local com máscaras e luvas, tentando sempre manter uma distância de segurança.

A mulher apresentava ferimentos ligeiros mas, tal como o homem, resistiu à detenção, tendo acabado por correr na direção dos militares e cuspido para cima deles, dizendo que estava infetada com Covid-19.

Os militares pediram reforço policial de outro posto e só então o casal foi detido.

Os suspeitos foram presentes a tribunal e ficaram em liberdade. Até ao momento, a TVI sabe que ainda não foram sujeitos a qualquer teste para despistar infeção pelo novo coronavírus. Os militares que tomaram conta da ocorrência ficaram em isolamento.