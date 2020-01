Um homem de 43 anos roubou um táxi, colocou-se em fuga, mas despistou-se e acabou detido pela GNR.

Tudo aconteceu ao final da tarde de domingo, no concelho de Vila do Conde.

O suspeito recorreu a um serviço de táxi e, chegado ao destino, ameaçou o taxista , de 67 anos, com recurso a uma arma branca apontada ao pescoço. Roubou a viatura e fugiu.

Assim que o Posto Territorial de Vila do Conde teve conhecimento da ocorrência, as patrulhas da GNR deslocaram-se para a zona onde o crime fora cometido, acabando por localizar o suspeito em circulação no veículo roubado.

O indivíduo não obedeceu à ordem de paragem e colocou-se em fuga. Despistou-se e acabou detido.

Segundo a GNR, o detido tem antecedentes criminais pela prática de crimes desta natureza, tendo já sido condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e três meses pelos crimes de tráfico de estupefacientes e furtos de veículo.

O suspeito é presente, esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial ao Tribunal Judicial de Vila do Conde para aplicação das medidas de coação.

Foi apreendida a arma utilizada, a viatura e um telemóvel.

O veículo apreendido irá ser entregue ao seu proprietário.