Uma discussão de trânsito acabou de forma fatal no Sobralinho, em Vila Franca de Xira. Tudo aconteceu na madrugada de segunda-feira quando um grupo que seguia de carro passava na rua Duque Terceira e um segundo grupo não se desviou para a sua passagem.

"Os indivíduos saíram do carro e palavra puxa palavra, o grupo envolveu-se em agressões mútuas", conta fonte da PSP à TVI24.

As agressões rapidamente subiram de tom, com outras pessoas a serem chamadas à discussão, entre as quais o pai de um dos indivíduos que segui no carro.

Quando chegou ao local, o homem, de 52 anos, deparou-se com um carro com o motor a trabalhar e pegou no carro, dirigindo-se ao agressor e atropelando-o.

"O agressor - que era o proprietário da viatura usada - ficou preso debaixo do carro e faleceu. O homem ainda tentou fugir do local, mas foi apanhado e agredido, tendo sido transportado com ferimentos para o hospital, assim como mais três indivíduos", acrescentou a mesma fonte.

Apesar de ter atropelado mortalmente o homem de 43 anos, o suspeito não foi detido pela PSP por não haver flagrante delito.

A Polícia Judiciária tomou conta da investigação.