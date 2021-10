Dois cadáveres foram encontrados numa zona de mato em Vila Franca de Xira. Os bombeiros de Castanheira do Ribatejo foram chamados para uma ocorrência junto de Loja Nova, e no rescaldo do fogo encontraram dois corpos carbonizados.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e criou um perímetro de segurança.

As autoridades foram alertadas para o incêndio por volta das 16:13 e os corpos acabaram por ser encontrados às 17:45.

No local estiveram 39 operacionais apoiados por 12 viaturas.