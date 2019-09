/ AM

/ AM

Foi encontrado o corpo do atleta de Barcelos que desapareceu, no domingo à tarde, no rio Minho durante uma prova de triatlo em Vila Nova de Cerveira.

O corpo foi encontrado pelas autoridades, que tinham retomado as buscas ao início da manhã, cerca das 07:10, no rio Minho, frente às piscinas de Vila Nova de Cerveira.

"Um bombeiro avistou o corpo perto das piscinas e o cadáver foi recolhido por uma embarcação para terra. Foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo", confirmou o comandante da capitania de Caminha, Pedro Cervães, em entrevista à TVI24.

Segundo o comandante, o corpo foi encontrado a flutuar, provavelmente devido à temperatura da água.

O triatleta desapareceu no domingo, quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, na Galiza.